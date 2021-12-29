/669217/9-لاعبين-شاركوا-مع-منتخب-مصر-في-أمم-أفريقيا-2019-تعرف-عليهم

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية للفراعنة التي سيخوض بها، منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء استبعاد كيروش لمحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي ومروان حمدي وأحمد رفعت أبرز اللاعبين الذين تم استبعادهم من القائمة النهائية، بالإضافة لطارق حامد الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب المبدئية.

ويوجد 9 لاعبين تم ضمهم خاضوا منافسات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر 2019 التي اقيمت في القاهرة، وخرج حينها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في صدمة كبرى.

ويستعرض معكم دوت الخليج اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أفريقيا السابقة: - عبدالله السعيد

- محمد النني

- محمد صلاح

- أحمد حجازي

- تريزيجيه

-أيمن أشرف

- محمد الشناوي

- الونش

- محمود علاء

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي

المستبعدين من القائمة المبدئية:

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزي لاعب فريق الإسماعيلي.