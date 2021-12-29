/669219/شباب-مستقبل-وطن-يطلقون-مبادرة-عزل-وتغطية-أسلاك-الكهرباءوالحزب-يوجه-بتعميمها-فى-مختلف-محافظات-الجمهورية

شهدت شوارع محافظة القاهرة أنتشار كبير لمبادرة حزب «مستقبل وطن» لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى الشوارع تحت إشرف فنيين ومهندسين متخصصين فى هندسة الكهرباء من أبناء الحزب، حيث كانت أعمدة الكهرباء تمثل إشكالية كبيرة مع قدوم موسم الشتاء وسقوط الأمطار خاصة فى حالة خروج الأسلاك منها مما تؤدى إلى "كهربة"المواطنين.

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وأعلن الحزب بأن انتشار المبادرة بمحافظة القاهرة سيكون بداية المرحلة الأولى من المبادرة وجارى تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذى لاقى قبولا وترحاب من المواطنين بمختلف أحياء محافظة القاهرة، ووجهو الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يشهد عصره نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

شباب مستقبل وطن يطلقون مبادرة "عزل وتغطية أسلاك الكهرباء"..والحزب يوجه بتعميمها فى مختلف محافظات الجمهورية

كما أشاد الأهالى بعمل الشباب من حزب مستقبل وطن، الذين حافظوا على حياة المواطنين من الصعق بالكهرباء نتيجة الأسلاك المكشوفة ، خاصة في فصل الشتاء وسقوط الأمطار .