بالشباب نقدر تحتفل بالعيد القومي ال ٦٥ لمحافظة بورسعيد.. صور

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اقامت مبادرة "بالشباب نقدر" في محافظة بورسعيد، برئاسة سماح الجوهري، احتفالية، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في المدينة الرياضية، تحت عنوان "بورسعيد الباسلة تاريخ البطولات ومستقبل الإنجازات"، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد بورسعيد القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي ورصد موقع "دوت الخليج" فعاليات الاحتفالية.

بالشباب نقدر تحتفل بالعيد القومي ال ٦٥ لمحافظة بورسعيد

استضافت الاحتفالية المهندس محمد بيوض، المؤرخ البورسعيدي، والذي قام بعرض لعدد من أهم العمليات الفدائية للمقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي 1956، ثم تم تقديم عرض استعراضي على أنغام السمسمية لاحظى الفرق الفنون الشعبية بالمحافظة.

كما تضمنت الاحتفالية الحديث عما تشهده بورسعيد من إنجازات اقتصادية وصناعية وزراعية ولوجيستية وقومية ومشروعات البنية التحتية كقاطرة للتنمية في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وعرض عدد من الشباب وصغار المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية لتجاربهم الناجحة، وأختتمت الاحتفالية بفقرة غنائية للفنان علي الألفي.

جدير بالذكر أنه تحتفل محافظة بورسعيد في ٢٣ ديسمبر من كل عام بعيدها القومي وذكرى دحر العدوان الثلاثي في عام ١٩٥٦ م، وانتصارها بالفدائيين والمقاومة الشعبية وكافة القوى والطوائف علي قوى أكبر ٣ دول في العالم حينها وهي انجلترا وفرنسا و إسرائيل، وجلاء اخر جندي من قوات الاحتلال من ارض مصر عبر بوابتها الشمالية وهي المدينة الباسلة بورسعيد .

بالشباب نقدر تحتفل بالعيد القومي ال ٦٥ لمحافظة بورسعيد

واحتفلت محافظة بورسعيد هذا العام من خلال وضع اكليل من الزهور علي النصب التذكاري بميدان الشهداء، وقدمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة عبد الفتاح حافظ عددا من العروض الفنية بساحة الشهداء .

كما التقى محافظ بورسعيد بأسر و أبطال شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية و أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد فى سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام1956.

وأكد محافظ بورسعيد أنه فخور بالفرحة فى عيون أحفادنا وأهالينا بالانتصارات العظيمة لبورسعيد، والتى ظهرت خلال الاحتفالات التى اقامتها المحافظة فى ميدان الشهداء صباح اليوم، وخلال زيارة المتحف القومي لبورسعيد ومشاهدة التراث ورموز الأبطال البورسعيدية خلال مقاومة العدوان، مؤكدا أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.

وتحدث المحافظ عن دور أبطال بورسعيد البطولي والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربو أروع الامثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، مشيرا أننا نواجه الٱن حربا من نوع ٱخر وهى حرب التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، لافتا أن إعادة التعمير والبناء والإنجاز الذي يحدث بالدولة المصرية خلال سبع اعوام يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية التاريخي ، وأن بورسعيد كانت دوما رمز الصمود والتحدي والابداع ، و إلتقط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية، و الأطفال المشاركين فى الاحتفالية وسط أجواء من البهجة و الفرحة.

وجاء ضمن الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الي المحافظة بورسعيد، وأدة صلاة الجمعة، بمسجد أم القرى في حي الضواحي، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي بورسعيد.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان: "صفات المؤمنين في القرآن الكريم"، متحدثًا عن أن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو سبيل الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم.