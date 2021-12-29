عاجل.. مطروح تقرر تعطيل الدراسة غدا فى المدارس لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الخميس، فى جميع مدارس المحافظة، "طلاب ومعلمين"، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من الغد على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.





وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، خلال الأيام المقبلة. ورفعت أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلى.

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