رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يحدد موعد بطولة كأس الأمم لكرة اليد وإعادة القرعة

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بيانًا، بشأن إقامة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال، والتي كان من المقرر لها من 13 إلى 23 يناير 2022 بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكر الاتحاد الإفريقي في بيانه أن البطولة تم تأجيلها لتقام في الفترة من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022 والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم يؤكد الاتحاد الإفريقي في بيانه إقامة البطولة في المغرب، بينما أكد على إعادة القرعة في وقت لاحق.

بيان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد

في 8 ديسمبر 2021، نظم الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن طريق الفيديو، من مكتبه الرئيسي في أبيدجان (كوت ديفوار)، قرعة كأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال، والمخطط لها مبدئيًا في الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022 في المغرب.

وبعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الإفريقي طلبين للإلغاء، من الجزائر وزامبيا.

في ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد الإفريقي لكرة اليد نتائج القرعة وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق.

بعد الفحص، أرسلت اللجنة التنفيذية المطالب المذكورة إلى مجلس الإدارة، الذي أعتمد القرارات التالية:

قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

أولاً: إعادة قرعة كأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين للرجال، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لاحقًا.

ثانياً: لقيت المطالب الواردة من زامبيا والجزائر إستجابة إيجابية.

ثالثًا: فحص حالات الدول الأخرى التي أعربت عن رغبتها في المشاركة، وإمكانية مراعاة تلك الطلبات المختلفة.

رابعًا: تم تأجيل كأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022.

منتخب مصر لكرة اليد

ويلتقي المنتخب الوطني الأول مع منتخب القطري غداً الخميس، في لقاء ودي يجمع بين المنتخبين، والتي يدخله الفراعنة استعداداً لبطولة الكأس الذهبي.

يشارك المنتخب المصري في بطولة الكأس الذهبي، بجانب منتخب النرويج، ومنتخب الدنمارك بطل العالم، ومنتخب فرنسا حامل ذهبية الأولمبياد.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج عن عدم المشاركة في بطولة الكأس الذهبي الدولية الودية المقرر إقامتها في باريس من 7 إلى 9 يناير بمشاركة مصر وفرنسا منظم البطولة.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج خشيا الاصابة بفيروس كورونا بسبب التنقلات، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد المقرر إقامتها في المجر بداية من 15 يناير المقبل.