الاتحاد النيجيري يعلن تعين مدرب الأهلي السابق مديراً فنيا للمنتخب

/669222/الاتحاد-النيجيري-يعلن-تعين-مدرب-الأهلي-السابق-مديرا-فنيا-للمنتخب

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استقراره على تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي الأسبق في منصب المدير الفني لمنتخب نيجيريا، فور انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخب نيجيريا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون والتي تنطلق في 9 يناير القادم وتنتهي في 6 فبراير 2022.

وأعلن الاتحاد النيجيري في وقت سابق عن تعيين أوجستين إيجوافوين مديرًا فنيًا مؤقتًا لمنتخب نيجيريا بدلاً من المدرب الألماني جيرنوت رور، قبل شهر من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي في شهر أكتوبر 2015 لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق وطلب فسخ تعاقده في يناير 2016 مع ترحيب من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي