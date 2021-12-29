/669225/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-مانشستر-سيتي-أمام-برينتفورد

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى السيتي لتحقيق الفوز، من أجل الاستمرار في الصدارة على جدول الترتيب، في ظل منافسة ليفربول وتشيلسي له.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياس، أيمريك لابورتي، ناثان آكي.

وسط الملعب: فيرناندينو، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، جابريل خيسوس، جاك جريليش.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: ستيفين، كارسون، رحيم ستيرلينج، إلكاي جندوجان، أولكساندر زينشنكو، رياض محرز، مبيتي، بالمر.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 47نقطة، من أصل 19 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

3- تشيلسي 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

4- آرسنال 35 نقطة، من أصل 19 مباراة.

5- وست هام 31 نقطة، من أصل 19 مباراة.

6- توتنهام 30 نقطة، من أصل 17 مباراة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة من أصل 17 مباراة

8- وولفرهامبتون 25 نقطة من اصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 25 نقطة، من اصل 18 مباراة

10- كريستال بالاس 23 نقطة من اصل 19 مباراة.

11- برايتون 23 نقطة، من أصل 17 مباراة

12- أستون فيلا 22 نقطة من اصل 18 مباراة.

13- ساوثهامبتون 21 نقطة، من اصل 19 مباراة.

14-برينتفورد 20 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها الفريق.

15- إيفرتون 19 نقطة من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 19 مباراة.

مانشستر سيتي يقسو على ليستر سيتي بنصف دسته أهداف

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

اهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

عاد ليستر في نتيجة المباراة بالشوط الثاني ليقترب من التعادل بهدف، ولكن السيتي يواصل قطاره التسجيلي في المباراة.

وأحرز هدف ليستر الأول جيميس مادسون في الدقيقة 55، وجاء أديمولا لوكمان بالهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل إيهيانوتشو بالهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ورد مانشستر سيتي بالهدف الخامس له في الدقيقة 69 من عمر المباراة، عن طريق إيمريك لابورت، وسجل رحيم ستيرلينج هدفه الثاني في اللقاء والسادس لمانشستر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.