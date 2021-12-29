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أشرف رشاد يشارك في ندوة نقاشية حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج بحضور وزير ة التجارة

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شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم، في ندوة نقاشية تحت عنوان " صناعة الغزل والنسيج " .

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جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعاطف ناصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين الحزب بالقليوبية ، وتحت رعاية وتنظيم النائب أشرف أمين عبدالعليم بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية.

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كما حضر الندوة، النائب محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونواب القليوبية من مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء مصانع الغزل والنسيج.

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وتناولت الندوة الحديث حول مستقبل الصناعة في مصر وخصوصًا مع حجم التطور والتحفيزات الاستثمارية التي تضعها الدولة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج.

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كما استمع الحضور للمشكلات التي تواجه رؤساء الشركات وكيفية حلها وخصوصًا مع استراتيجية الدولة لتطوير هذه الصناعة الحيوية وتأهيلها وإعادتها لمجدها، حيث قامت الوزيرة بحل بعض المشكلات ووعدت بحل الباقي.

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ومن جانبه تحدث ممثل الأغلبية، خلال الندوة عن إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية للنهوض بالاقتصاد المصري، وحرص علي توجيه الشكر لوزيرة التجارة، ومحافظ القليوبية علي تشريفهم الندوة ووجه الشكر للوزيرة على دورها الفعال للنهوض بالصناعة.

 

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كما حرص علي توجية نصيحة للشباب وأصحاب المصانع بالوقوف جانب الدولة ومساندتها حتي نستطيع النهوض بالصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج، وأشار إلى دعم الرئيس الكامل للشباب ومساندة خطواتهم ومن ثم يجب عليهم استغلال كل ذلك وجني ثماره.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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