/669228/4-يناير-لطيفة-تحيي-حفل-اليوم-الوطني-التونسي

تستعد المطربة التونسية لطيفة لإحياء حفلًا جماهيريًا بمناسبة اليوم الوطني التونسي فى دبي، وذلك ‏يوم 4 يناير المقبل على هامش إكسبو دبي 2020.

دوت الخليج يرصد موعد حفل لطيفة بدبي احتفالًا باليوم الوطني التونسي.

حفل لطيفة بدبي

ومن المقرر أن تتغنى لطيفة بباقة من أروع أغانيها التي يعشقها الجمهور وتعد المفضلة لديه.

لطيفة تستئنف تصوير قصيدة حلم

مت ناحية أخرى، انتهت لطيفة من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة «حلم» آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، واخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏

واحتفلت لطيفة مؤخرا بتخطي فيديو كليب "الأستاذ" 5 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا دعاء "أشرف الأعراب" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

"أشرف الأعراب" من كلمات الإمام البوصيري من بردة المديح، وألحان إسلام صبري.

لطيفة تدعم المنتخب التونسي

رغم هزيمة المنتخب التونسي لكرة القدم في نهائي بطولة كأس العرب، واحتلاله المركز الثاني بعد الجزائر، حرصت الفنانة التونسية لطيفة على تقديم الدعم المعنوي لمنتخب بلدها.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على تويتر: "أنا فرحانة برشة بفريقنا التونسي وأداءه العالمى برافو الأولاد، عملتوا مجهود كبير، أما ميسالش الجايات أكثر، ومبروك للجزائر أخواتنا وأهلنا وألف مبروك ‎قطر".

هنأت المطربة التونسية لطيفة للمطربة الإماراتية أحلام؛ لتألقها في حفلها الغنائي الجديد.

ونشرت لطيفة تغريدة عبر الرسمي على موقع "تويتر": "حبيبتي كنتِ أكثر من رائعة في حفل اللوفر يارب يوفقك دائمًا على قد تعبك ومجهودك، ألف مليون مبروك".