بعد توقعات الطقس السيئ.. محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس وحالة الطقس المتوقعة على البلاد حيث تشهد البلاد أجواء غير مستقرة إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون متوسطة ورعدية على المناطق الآتية: "السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية".

فيما يتوقع الخبراء أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على المناطق الآتية: "دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بنى سويف".

ووجهت الهيئة نصائح الأرصاد للمواطنين مع بداية الطقس السيئ ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح للمواطنين مع بدء حالة عدم الاستقرار على معظم الأنحاء.