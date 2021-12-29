غلق مطعم بيتزا وكشرى بشارع ترسا بعد ضبط 550 كجم لحوم غير صالحة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارا للحملات الرقابية التى تشنها محافظة الجيزة، من خلال أجهزتها المختلفة فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الدور الرقابى، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.
وعلى الفور تم استدعاء الطب البيطرى، وبالكشف على المنتجات، تبين أنها منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وبالاستعلام عن مالك المخزن تبين أنه يتبع مطعم بيتزا وكشرى شهير بشارع ترسا الرئيسى.
وشنت أجهزة المحافظة حملة مفاجئة على المطعم المشار إليه بشارع ترسا، ناصيه شارع السلام لمعاينة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وتم ضبط 375 كجم لحوم مفرومة، و180 كجم مصنعات لحوم سجق وبسطرمة وشاورما غير صالحه للاستخدام الآدمى والبعض بدون بيانات تفيد المصدر وهى نفس المنتجات المتواجدة بالمخزن التابع له.
وقامت محافظة الجيزة على الفور، من خلال حى الطالبية والطب البيطرى بالتحفظ على السلع الفاسدة وغلق وإخلاء المكان، بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية، ومن قبل إدارة رخص المحلات بالحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
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