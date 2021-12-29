للعام الثالث.. الصحة تطلق حملة عيد من غيرها لقضاء إجازات بدون مخدرات

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها فى جو من التعافى، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة فى المناسبات المختلفة وقضاء الأعياد دون الحاجة لتعاطى المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتى تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار "تقدر من غيرها".
وأشارت «منن» إلى أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 21 مستشفى ومركز فى 15 محافظة، حيث يتم تنفيذ احتفالية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، والذى يرتبط لدى العديد من مرضى الإدمان بتعاطى المواد المخدرة، حيث الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.
وأضافت أن فقرات الفعاليات تعتمد على مشاركة المتعافين فى تجهيز وإعداد وتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم المواهب المكتشفة لدى المتعافين فى الرسم والشعر والتأليف والموسيقى، والتى يعبر المتعافين من خلالها عن مهاراتهم، بالإضافة إلى الحديث عن رحلتهم العلاجية فى المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومدى الشعور بالسعادة والرضا بعودتهم لحياتهم الطبيعية واستمتاعهم بها دون تعاطى.
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