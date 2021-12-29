أمطار غزيرة على 6 محافظات.. مركز التنبؤ بالفيضان يكشف حال الطقس خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكر المرصد فى بيانه، أن التوقعات جاء التوقعات كالتالى: الأربعاء 29 ديسمبر : - سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء. الخميس 30 ديسمبر : - سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحرى. الجمعة 31 ديسمبر : - سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد. ولفت المركز إلى أن النتائج الأولية تشير إلى استمرار سقوط أمطار يوم 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل الأحمر. وناشد المركز، المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى مناطق ذات الطبيعة الجبلي.

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