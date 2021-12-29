أيتن عامر تكشف لـ دوت الخليج عن شخصيتها بمسلسلها الجديد : أنا بنت انتهازية

/669224/أيتن-عامر-تكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-شخصيتها-بمسلسلها-الجديد--أنا-بنت-انتهازية

دوت الخليج

أيتن عامر تستعد لمسلسها الجديد

وصرحت أيتن عامر لـ "دوت الخليج": " أنها تحضر لمسلسل بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وتابعت: " أولاد عابد أكون في بشخصية بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.