مصطفى بكري لـ دوت الخليج: وزير قطاع الأعمال أهدار المال العام «فيديو»

/669229/مصطفى-بكري-لـ-تحيا-مصر-وزير-قطاع-الأعمال-أهدار-المال-العام-فيديو

أجرى موقع دوت الخليج، حوار قصير مع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للحديث بشأن تقديمه استجواب يتصل بإهدار المال العام.

دوت الخليج

مصطفى بكري يتهم وزير قطاع الأعمال بإهدار المال العام.. ويتقدم باستجواب

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب:" فى 29/5/2005، تم بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لمستثمر استراتيجي بقيمة 83 مليون جنيه، دفع منها 40% والباقي كان على دفعات، لكن أخل بشروط التعاقد، ومن ثم تم اللجوء إلى محكمة القضاء الإدري وبدورها أصدرت حكم والمحكمة الإدارية أيدت الحكم فى عام 2013، والذى بمقتضاه تم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان لهذا المستثمر الاستراتيجي.

وتابع:" بعد صدور المحكمة الإدارية العليا، رئيس الوزراء خرج بقرار، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام".

واستكمل:" ومن ثم قامت الشركة القابضة للكيماويات باختيار شركة (إيجي ترند للاستشارات المالية) وقدمت تقييم مساحة الأرض بمقدار 136 مليون جنيه، بينما اختار المستثمر الاسترايجي شركة الأهلي للتسويق العقاري والاستشارات لتقدير للأرض، وقدرتها 282 مليون جنيه".

مصطفى بكري: وزير قطاع الأعمال أهدر المال العام فى شركة طنطا للكتان

وتابع مصطفى بكري:” الشركة القابضة بعد هذا الأمر أرسلت برسالة إلى المستشار مصطفى البلبيسي، مساعد وزير العدل لشؤون التحكيم الدولي، والذى وافقت على سعر المتر بواقع 690 جنيه، وهذا هو السعر المحدد من وزارة الإسكان لأقرب مدينة صناعية، حتى كان التقييم النهائي بـ 295 مليون جنيه، وتم إرسال هذا الأمر، وبدلًا من اعتماد ذلك، وزير قطاع الأعمال اعتمد ما قدمته الشركة بقيمة 459 مليون جنيه، إلى درجة أن الوزير قد قام بدفع ضرائب مستحقة عليه بقيمة 101 مليون جنيه، وتم تكليف وزارة المالية بدفع المبلغ، وهو ما يعد إهدار للمال العام.

واستكمل: ماينفعش شركة اتباعت سنة 2004 وتم التسليم فى 2005 بـ 83 مليون جنيه، والشركة اتقفلت من يومها وكل معداتها تهالكت وتم تدميرها، ومن ثم يتم شراؤها 459 مليون جنيه.