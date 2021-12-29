/669230/خاص-الموسيقيين-ترد-على-خبر-انضمام-كزبرة-للنقابة-لم-يقدم-الاوراق-حتى-الأن

كشف الموسيقار محمد أبواليزيد عن الخبر المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا، على إنضمام مطرب المهرجانات الشعبي أحمد خالد المعروف بأسم" كزبره"، بأنه كلام " غير صحيح".

دوت الخليج

الموسيقين ترد على خبر إنضمام “ كزبرة” للنقابة

وصرح وكيل أول النقابة المهن الموسيقية لـ" دوت الخليج": " بإن مطرب المهرجانات " كزبرة" لم يتقدم باورقه للنقابة حتى الان".

وتابع أبواليزيد: " أحمد خالد لازم يتقدم الاول الاوراق المطلوبة، ثم بعدها يدخل لجنة الامتحان، وحتى الان لم يقدم اوراق تجسله بالنقابة مثل " عنبة".

كزبرة يتعرض لموقع محرج أمام حلمي بكر

وقع كزبرة من قبل في أزمة كبيرة، بدأت عندما طلبت مقدمة برنامج " هندية والنجوم" منه أن يغني في حضور الملحن حلمي بكر وتحجج في البداية بأن الأورج لا يعمل وطلب منه حلمي بكر أن يغني بدون موسيقى.

وقام كزبرة ليغني بدون موسيقى وفور غنائه أول كلمتين من أغنيته توقف عن الغناء وانتابه الضحك، ليرد عليه حلمي بكر قائلًا: "اتفضل برة يا أخ اتفضل برة وفين الإنتاج إنت فاكر نفسك واقف فين وأنا مقعدش في الكلام ده".

وفي بداية اللقاء سخر حلمي بكر من اسم كزبرة قائلًا: "انت اسمك كزبرة وسميت نفسك ولا حد سماك"، ليرد عليه "كزبرة": "لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت اتسميت"، كما أضاف ساخرا "العطارة مليانة كتير وفيه كزبرة وكمون وفلفل وهل بقت بدعة دلوقتي إن واحد يسمى نفسه شاكوش والتاني يسمي نفسه كزبرة"، متسائلًا: "العبرة بالغناء ولا بالمسميات؟"، ليرد عليه "كزبرة": "والله بالحب".