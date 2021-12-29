/669231/تشيلسي-يفقد-نقطتين-أمام-برايتون-في-سباق-الدوري-الإنجليزي

أنتهت مباراة تشيلسي أمام برايتون بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ تشيلسي اللقاء بهجوم شديد على برايتون حتى نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، ثم بدأ في التراجع بعد هجوم شديد من الضيوف.

وظل يهاجم برايتون حتى تعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف قاتل عن طريق داني ويلبيك، ليحصد نقطة غاليه جداً لفريقه.

ويتلك النتيجة يفقد تشيلسي نقطتين هامتي في سباق الصراع على الدوري مع ليفربول ومانشتسر سيتي المتصدر، ويصبح رصيد البلوز 42 نقطة بالمركز الثاني، بينما أرتفع رصيد برايتون للنقطة رقم 24 في المركز العاشر.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون:

حراسة المرمى: إداورد ميندى .

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كريستنسين – روديجر – جيمس .

الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون مونت .

الهجوم: رمورو لوكاكو – هودسون أودوى – بولسيتش .

نتيجة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة المحلي نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.