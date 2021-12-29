«نمنا واحنا سايقين».. عمرو محمود ياسين يكشف عن صعوبات تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا»

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كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مشيدًا بأداء أبطال العمل.

دوت الخليج يرصد صعوبات تصوير حكاية «تاج راسنا بابا»

ونشر ياسين صورة لأبطال العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "كانت تجربة جميلة وثريه كل فنان وفنانة أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت".

وتابع: "رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة فعلا تعبنا جدا.. ونمنا واحنا سايقيين وحجات كده، لكن سعيد أن الحكايه نالت إعجاب الجمهور الحمدلله".

وأضاف: "والف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقه الرائعة".

أبطال حكاية تاج راسنا بابا

وتعد حكاية «تاج راسنا بابا» بطولة نخبة من نجوم الفن، على رأسهم، صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

على الصعيد الآخر، كشف السيناريت عمرو محمود ياسين عن تعرضه لحادث سير مروع، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».