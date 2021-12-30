السبكى يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، تقدم مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022، داعين الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما تقدم مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، بخالص التهنئة بمناسبة العام الميلادى الجديد إلى الدكتور مصطفى مدبولى، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، متمنيين لهم دوام النجاح والتوفيق وتقدم مصرنا الحبيبة فى كافة قطاعاتها، ومنها القطاع الصحى أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى المشروعات الجديدة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومنها مستشفيى "الأطفال التخصصى، إيزيس التخصصى" التابعين لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف، أن افتتاح المشروعات الصحية الجديدة بمحافظات الصعيد دلالة واضحة على أن تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة، مؤكدا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ونجاح المبادرات الصحية الرئاسية أعطى دفعة قوية لإنجاز هذه المشروعات لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لأهالى الصعيد ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفت، إلى جهود منشآت هيئة الرعاية الصحية فى المشاركة بالعديد من المبادرات الصحية الرئاسية، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة تكثيف المبادرات التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظات الصعيد تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالى الصعيد، كما قرر زيادة مشاركة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار المرضى وخاصة فى محافظات الصعيد سواء للمستفيدين أو غير المستفيدين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لحين امتداد المنظومة إلى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

واستعرض الاجتماع، مشروع موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالى 2023/2022، من الموارد والمصروفات والمشروعات المقرر إدراجها فى السنة المالية الجديدة سواء بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، أو بباقى محافظات المرحلة الأولى المقرر انطلاق المنظومة بها قريبا "أسوان، السويس"، بما يؤكد توافق خطة الهيئة مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة فى القطاع الصحى كجزء من رؤية مصر 2030.

واستعرض أيضا، مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام المالى 2023/2022، إضافة إلى نتائج المشروعات التى قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى أولى محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل "محافظة بورسعيد"، والمشروعات الجارى تتفيذها بمحافظتى "الأقصر، الإسماعيلية"، وكذا المشروعات المقترح العمل بها فى الفترة القادمة ب "أسوان، السويس".

حيث وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بضرورة العمل على استمرارية رفع وتحسين مستوى الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل نتائج فى المستقبل، والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لإمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية وجميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمى فى توفير خدمات ورعاية صحية أكثر تكاملا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن المصرى وتخفيف عبء المرض من على كاهله.

وأكد، على أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات التى يتم تنفيذها مع البرامج والمشروعات والمبادرات التى تنفذها الدولة، ومطابقتها للمعايير والاشتراطات اللازمة لمشروع التأمين الصحى الشامل، للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، باعتبار هيئة الرعاية الصحية أحد ركائز الدولة فى تطوير الرعاية الصحية بمصر، وذلك بما يعزز جهود الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وتطرق الاجتماع، إلى الموافقة على التبرع المقدم من إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأدوات والتجهيزات الصحية ومنتجات المياه المبتكرة، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، والخاص بدعم خطة الهيئة نحو العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، والتى تتماشى مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم خطط التعافى الأخضر لقمة المناخ وفقا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

وتناول الاجتماع، المقترح النهائى لإصدار لائحة التدريب ولائحة المنح والبعثات للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، إضافة إلى عرض مقترح نماذج تقييم الأداء المقدمة من الإدارة العامة للموارد البشرية والمعتمدة من لجنة الموارد البشرية بما يضمن العدالة فى تقييم الأداء والتشجيع والتنافس بين العاملين فى اكتساب المعرفة والمهارات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين وأداء العمل بأعلى كفاءة وجودة ممكنة.

عقد الاجتماع،اليوم، بحضور كل من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وكل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد عثمان، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بهيئة الرعاية الصحية.