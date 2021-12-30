/669201/الرئيس-يشجع-القطاع-الخاص-للمشاركة-في-المشروعات-القومية-وبرلمانيون-خطوة-نحو-تحقيق-التنمية-الشاملة

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، كان هناك استرايتيجة مُتكاملة لتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة، من خلال تشجيع القطاع للقطاع الخاص علي المشاركة في هذه المشروعات، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية باعتباره أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وكشريك أساسي للقطاع الحكومي في المشروعات القومية.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، يعكس اهتمام القيادة السياسية نحو تحقيق نهضة شاملة متكاملة لتنمية البلاد بشكل عام وبمحافظات الصعيد بشكل خاص.

محمد صبري: الإنجازات التي تحققها مصر في تنمية محافظات الصعيد تعد بمثابة تعويض لأهالى الصعيد

وأضاف صبري، في بيان، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم وهناك استرايتيجة مُتكاملة لتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف تنمية الصعيد الذي ظل مُهمشًا لسنوات طويلة، مُؤكدًا أن الإنجازات التي تحققها مصر في تنمية محافظات الصعيد تعد بمثابة تعويض لأهالى الصعيد، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات الدولة يعزز الاستثمارات المحلية والدولية باعتباره أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وكشريك أساسي للقطاع الحكومي في المشروعات القومية.

وأكد أن مشاركة القوات المسلحة المصرية في تدشين المشروعات القومية تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة خلال الوقت الراهن وتستغل ما لديها من طاقات فى مختلف التخصصات، والقطاعات، لخدمة مخططات التنمية التى تقودها الدولة المصرية فى إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق طفرة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى.

خالد أبوالوفا: القطاع الخاص يعد شريك هام في النمو الاقتصادي

ومن جانبه، ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات الدولة، مؤكدا أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل للشباب فضلا عن زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإنتاج المتميز لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات علي نحو مستقر، يعد خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملية التي تنشدها الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص يعد شريك هام في النمو الاقتصادي، وذلك بخبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية، لافتا أن القطاع الخاص يلعب دوري محوري في الاقتصاد المصري باعتباره شريك أساسي في العملية الاقتصادية.

وتابع أبو الوفا: الحكومة المصرية ستحرص على تنفيذ مشروعات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات التنموية بمختلف القطاعات بصعيد مصر يعد استكمالا لسلسلة المشروعات التي بدأتها الدولة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا: افتتاحات المشروعات القومية يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية شاملة لأهل الصعيد.

وأردف أبو الوفا: منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وذلك بعد معاناة وحرمان لسنوات عديدة، لافتا أن مشروع حياة كريمة يعد من أهم المشروعات التى تعمل على تطوير القرى بالكامل.