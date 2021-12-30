/669234/جدو-أرفض-تواجد-تريزيجية-مع-منتخب-مصر-في-كأس-أفريقيا-وهذه-ميزة-كأس-العرب-فقط

أكد محمد ناجي جدو، لاعب منتخب مصر الأسبق، أنه كان ضد تواجد محمود حسن تريزيجية مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “المحور” “محمود حسن تريزيجية عاد مؤخراً للمشاركة بعد إصابة الرباط الصليبي، ومن الصعب تقديم المتسويات التي كان يقدمها من قبل خلال الفترة المقبلة”.

وزاد “تريزيجية من أهم الأوراق الرابحة لمنتخب مصر ولكن في الوقت الحالي لن يعطي قوتة الكاملة للمنتخب، نظراً لأنه عائد من الإصابة الطويلة وأن التعامل مع الرباط الصليبي مختلف عن أي إصابة”.

وأكمل “كان لابد من لعب مبارتين قبل التوجه إلى الكاميرون مع منتخبات الصف الأول للحكم على لاعبي المنتخب الوطني، ولكن هذا الأمر سيسبب مشكلة كبيرة خلال مباريات البطولة”.

واختتم “أهمية بطولة كأس العرب بالرغم من عدم فوز منتخب مصر إلا أنها كانت هامة لظهور اللاعبين الذين يستطيعون اللعب تحت ضغط، وهذا هو الأهم فقط في هذه البطولة”.

محمد بركات: أفشة تعرض للظلم مع منتخب مصر بسبب كيروش.. وفتح الله أفضل مدافع في مصر

أكد الإعلامي محمد بركات، أنه متعجب من قرار استبعاد محمد فتح الله لاعب غزل المحلة عن صفوف منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” “أرى أن محمد فتح الله أفضل مدافع في مصر بجانب محمود حمدي الونش، وكان يستحق التواجد مع المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا”.

وزاد “يجب على كارلوس كيروش الخروج والحديث عن أسباب استبعاد محمد مجدي أفشة وطارق حامد عن صفوف منتخب مصر، لأنهم من اللاعبين المهمين مع المنتخب وأنديتهم وقرار إبعادهم غير مفهوم”.

محمد ناجي جدو

وواصل “كان من الطبيعي عدم تواجد أحمد رفعت مع منتخب مصر نظراً لتواجد تريزيجية وعمر مرموش في نفس المركز والمستقبل للاعب فيوتشر في المستقبل”.

واختتم “محمد مجدي أفشة تعرض للظلم بسبب طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر، وأن محمد شريف سيكون المهاجم الثاني في صفوف الفراعنة بعد مصطفى محمد، وأن مروان حمدي أخذ فرصتة كاملة”.