جدو: عبد الله السعيد لن يشارك أساسياً في أمم أفريقيا.. وهذا اللاعب سيكون مفاجأة البطولة

/669235/جدو-عبد-الله-السعيد-لن-يشارك-أساسيا-في-أمم-أفريقيا-وهذا-اللاعب-سيكون-مفاجأة-البطولة

أكد محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي السابق، أن مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر من الممكن أن يكون أحد مكاسب أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “المحور” مهند لاشين لاعب جيد دفاعيا، ويتواجد على حساب طارق حامد مع منتخب مصر، وأتوقع له التألق في حال المشاركة أساسياً ومن الممكن أن يكون إكتشاف البطولة”.

وزاد “من المؤكد أن مصطفى محمد سيكون مهاجم منتخب مصر الأول في أمم أفريقيا، ثم بعد ذلك محمد شريف، ويأتي أخيراً عمر مرموش في هذا المركز ولن يشارك في صناعة اللعب”.

وتابع “قلق تماما على خط وسط منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، وحتى الأن غير مفهوم من سيبدأ مباريات البطولة، ومستوى خط الوسط في كاس العرب لم يكن جيداً بإستثناء مباراة قطر الأخيرة فقط”.

وأكمل “أتمنى أن يعود رمضان صبحي لسابق مستواة بجانب عمر مرموش وإذا تمكنوا من العودة والمساندة الدفاعية سيكون هذا الأمر مفيد للغاية لمنتخب مصر خلال المباريات المقبلة”.

واختتم “عبد الله السعيد لن يشارك أساسيا مع منتخب مصر، ويأتي ذلك بسبب الحمل البدني للاعب لأنه لا يستطيع المشاركة بشكل مستمر لأنه سيتعرض للإجهاد، وكيروش سيعتمد عليه من دكة البدلاء فقط”.

جدو: أرفض تواجد تريزيجية مع منتخب مصر في كأس أفريقيا.. وهذه ميزة كأس العرب فقط

أكد محمد ناجي جدو، لاعب منتخب مصر الأسبق، أنه كان ضد تواجد محمود حسن تريزيجية مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “المحور” “محمود حسن تريزيجية عاد مؤخراً للمشاركة بعد إصابة الرباط الصليبي، ومن الصعب تقديم المتسويات التي كان يقدمها من قبل خلال الفترة المقبلة”.

وزاد “تريزيجية من أهم الأوراق الرابحة لمنتخب مصر ولكن في الوقت الحالي لن يعطي قوتة الكاملة للمنتخب، نظراً لأنه عائد من الإصابة الطويلة وأن التعامل مع الرباط الصليبي مختلف عن أي إصابة”.

كأس أمم أفريقيا

وأكمل “كان لابد من لعب مبارتين قبل التوجه إلى الكاميرون مع منتخبات الصف الأول للحكم على لاعبي المنتخب الوطني، ولكن هذا الأمر سيسبب مشكلة كبيرة خلال مباريات البطولة”.

واختتم “أهمية بطولة كأس العرب بالرغم من عدم فوز منتخب مصر إلا أنها كانت هامة لظهور اللاعبين الذين يستطيعون اللعب تحت ضغط، وهذا هو الأهم فقط في هذه البطولة”.