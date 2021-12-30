«حاجة واحدة» بشرى تروج لأحدث أغانيها

روجت الفنانة المصرية بشرى لأحدث أغانيها التي تحمل اسم «حاجة واحدة»، والمقرر طرحها يوم رأس السنة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد ترويج بشرى لأحدث أغانيها «حاجة واحدة».

ونشرت بشرى برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: برومو أغنيتي الجديدة حاجة واحدة..وموعد طرحها 1/1.

أغنية حاجة واحدة

أغنية «حاجة واحدة» من تأليف وإخراج أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، والفيديو كليب من إخراج محمود رشاد، وتتناول الأغنية قضية متعلقة بالنساء

وصرحت الفنانة بشرى لموقع دوت الخليج عن تفاصيل كليبها الجديد قائلة:” هو كليب للبنات علي لسان البنات”.

وكشفت عن اسم الكليب قلئلة:” اسم الكليب «حاجة واحدة» وان شاء الله يعجب البنات بالذات”.

مضيفة: “و ان شاء الله يعجب بنات كتير أوي ممكن تحس بالموضوع بتاع الأغنية”.

مردفة: “الكليب من اخراج “محمود رشاد”، كلمات والحان “أحمد البرازيلي”، توزيع “الهامي” وأتمنى التجربة دي تبقي مختلفة.

وعلى جانب آخر تستعد الفنانة بشرى للموسم الثاني من مسلسل وادي الجن، وقد صرحت لموقع دوت الخليج تفاصيل عنه نعرضها لكم في الفقرة القادمة.

الموسم الجديد من مسلسل وادي الجن

كما قامت بشرى بالتصريح عن معاد عرض الموسم الثاني من وادي الجن قائلة: “ هيكون في شهر يناير”.

وأضافت:”أنا بظهر في الجزء التاني من وادي الجن و ان شاء الله يبقي حاجة جديدة ونكمل نجاح الجزء الأول”.

بشرى تدخل في حالة اكتئاب بسبب فيلم 67

وأضافت بشرى خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة قائلة :" موهبتى أقوى من أنى أرضخ للتحرش من أى حد ، مشيرة إلى أن المخرج محمد دياب عندما أوشكنا علي الانتهاء من تصوير فيلم " ٦٧٨ " قال لها خلاص انتى هتتجوزى بعد كام يوم ولازم تخرجى من شخصيتك في الفيلم، زوجك ما لهوش ذنب ، كما أكدت نيللي كريم نفس الكلام لها.

كما صرحت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، عن رغبتها في التعاون مع النجمة روبي في دويتو غنائي، نظرًا لخفة دم الأخيرة.

تداعيات انفصال والدي بشرى عليها

وقالت الفنانة بشرى إن طلاق والديها كان حضاري جدًا وهذا ساعدني كثيرًا واختصر عليّ مشاعر حزينة، وزوج والدتي هو الذي قام بتربيتي وأكن له مشاعر طيبة.

وأضافت بشرى خلال الجزء الثاني من لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه جاء عليها وقت وألفت أغنية لوالدها ووالدتها بعنوان محصلش نصيب.

بشرى تألف أغنية لوالديها بعد انفصالهما

وتابعت بشرى: ماما وبابا لما سمعوا الأغنية كانوا سعداء، وشعروا أني تصالحت مع نفسي في أزمة الطلاق، ووالدتي قوية جدا ودمها خفيف وأنا طالعة ليها وأخدت منها حاجات كتير، ووالدي كان شديد شوية في الانضباط، ووالدتي كانت اهدى شوية.

وأضافت: اسم بشرى كان عامل لي مشكلة منذ أيام المدرسة فكان الأستاذ سعيد صالح بيقول لي شبرا، وفي المدرسة يقولو لي بشورة لكني سعيدة بالاسم.