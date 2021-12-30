وائل الدرندلى نائبا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، القرار رقم 677 لسنة 2021، الذى ينص على تكليف دكتور وائل محمود حسام الدين الدرندلي، للقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية، لمدة 3 أشهر.





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