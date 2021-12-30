الدراسة اليوم.. مدارس الإسكندرية ومطروح إجازة بسبب حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - ورفعت أجهزة عدة محافظات استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، من ناحيتها، أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة اليوم الخميس على خلفية سوء الأحوال الجوية.
وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا يؤكد تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، فى جميع المدارس والمعاهد الأزهرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وتضمنت القرارات منح العاملين المعينين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية.
أيضا، قرر خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الخميس، فى جميع مدارس المحافظة، "طلاب ومعلمين"، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من الغد على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.
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