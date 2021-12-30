تصل للقاهرة.. خريطة الأمطار الغزيرة على المحافظات اليوم بعد تحذير الأرصاد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

كما من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح قد تكون خفيفة الى متوسطة على محافظات الوجه البحرى

سقوط أمطار غزيرة

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

وتشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط أمطار يوم 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل الأحمر.

وطالب المركز بضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى مناطق ذات الطبيعة الجبلية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.