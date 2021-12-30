كرم جبر: القضاء على البطالة هو الحل السحرى لوجود عدالة اجتماعية

جدة - نرمين السيد - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، أن الازدحام هو سبب المشاكل النفسية والأخلاقية والقضاء على البطالة هو الحل السحرى لوجود عدالة اجتماعية فى نفوس الناس، معلنا أن الصعيد هو الطريق لبداية الجمهورية الجديدة.





وقال جبر ـ فى حوار مع قناة «سى بى سي» الفضائية لبرنامج «من مصر» بث الليلة، إن الانتماء ليس مجرد كلمة ولكنة إحساس يولد داخل الإنسان وهو انه يحصل على حقوقه فى بلاده، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدم رسالة من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة وهى أن ثقافة السكن يجب أن تتغير وألا يظل الناس فى الأماكن المتكدسة بالسكان، كما أن المدن الجديدة تحتوى على شوارع واسعة ونوادي.

وشدد رئيس المجلس لتنظيم الأعلام على أهمية دور الإعلام فى تقديم مميزات وفوائد السكن الجديد للمواطنين، لافتا إلى أن شبكة الطرق والمحاور والكبارى التى تم انشائها فى الصعيد لها فوائد كبيرة، حيث أن الطريق الذى انتقلنا عليه من محافظة قنا إلى قوس لم أر مثلة فى العالم إلا فى الصين .

وأوضح كرم جبر، أن فيروس كورونا أخف وطأة من الإرهاب على مصر، مشيرا إلى أن الإرهاب ظل فى مصر فترة طويلة وضرب مقومات الاقتصاد ومقومات الدولة قبل 25 يناير، كما أن الصعيد دفع فاتورة الإرهاب وكان نتيجته حرمانه من التنمية.

وفى سياق آخر، أشار كرم جبر إلى أن جائحة كورونا كانت ضربة قاسمة فى ظهر البشرية لأنها تتميز عن جميع الأوبئة والفيروسات السابقة بوسع انتشارها، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد أن يكون هذا الفيروس الصغير يجعل العالم كله يرتدى الكمامات.

وأكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، أن فيروس كورونا مستمر ومتحور ولا أحد يعلم متى سينتهي، كما أن أغلب دول العالم الآن تعود إلى الإغلاق بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بها، علما أن الأمور فى مصر مستقرة ولكن يجب علينا الاحتياط وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتابع، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مؤتمر شباب العالم القادم سيعيد الروح لشرم الشيخ من جديد وأخر العام القادم لدينا مؤتمر المناخ، مؤكدا أن منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ سينقلان مصر إلى مكانة دولية مختلفة تماما.