بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. اعرف درجات الحرارة فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا الخميس، حالة الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





كما توقع الخبراء اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى أربعة أمتار.

وأشاروا إلى أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 50:60 % تقريبا ) على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة حدوث ( 40% تقريبا ) على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بنى سويف - ) على فترات متقطعة.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

الإسكندرية 17 12

وادى النطرون 18 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 09

سيوة 18 09

بورسعيد 18 13

دمياط 17 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 17 10

الاسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 17 10

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

نويبع 21 14

طابا 19 10

كاترين 14 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 18 09

بنى سويف 18 08

المنيا 19 06

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبوسمبل 22 09

الوادى الجديد 22 08

الشلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14