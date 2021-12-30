موجز دوت الخليج: اعتماد ضوابط العمرة وتنبيه عاجل من الأوقاف بشأن خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا الخميس، حالة الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: النقد الدولى: التضخم فى مصر تحت السيطرة والمشروعات القومية تعزز النمو أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب أوميكرون بعد تحذيرات الأرصاد.. تنبيه عاجل من الأوقاف بشأن خطبة الجمعة القادمة رسميا.. السياحة تعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة الدراسة اليوم.. مدارس الإسكندرية ومطروح إجازة بسبب حالة الطقس بيان كورونا اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 854 إصابة جديدة و28 حالة وفاة تصل للقاهرة.. خريطة الأمطار الغزيرة على المحافظات اليوم بعد تحذير الأرصاد بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. اعرف درجات الحرارة فى المحافظات زلزال عنيف يضرب إندونيسيا بريطانيا تسجل أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين توجيه عاجل من بايدن بشأن قرار سابق لترامب أكثر من 441 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة أحمد ياسين يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح فى الأمور الفنية للمنتخب مدحت شلبى: أهلى جدة يجرى مفاوضات لضم أحمد سيد زيزو (فيديو) إبراهيم عبد الله: شيكابالا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للظلم المادى نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكى الـ61 (صور) عبد الباسط حمودة: دخلت المهنة على إيد سيد مكاوى.. واتعلمت المزيكا من الشارع تامر وروبى والجاسمى.. أكثر الأغانى تحقيقا للمشاهدات عبر يوتيوب فى 2021 أغلى حاجة فى حياتى.. إيمى سمير غانم تنشر فيديو لوالديها

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