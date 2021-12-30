توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

وأوضح محافظ القاهرة، خلال اجتماعه مع نوابه للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد؛ لمتابعة إجراءات ملف التصالح على مستوى الأحياء وما تحقق من إنجازات وعرض ودراسة كافة المعوقات وإيجاد حلول قانونية لها، أنه تم حصر الأحياء التى توجد بها حالات خاصة مثل أحياء القاهرة التاريخية ومنشأة ناصر والمرج وعين شمس والمطرية لتطبيق الإجراء القانونى المناسب بشأنها.
وشدد عبد العال، على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة موقف طلبات تقنين وضع اليد فى المحافظة وأن عدد الطلبات المقدمة بلغ 1834 طلبًا على مستوى محافظة القاهرة، وهناك بعض الحالات لم تستكمل الإجراءات.
وأشار إلى أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها، وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى استكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.
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