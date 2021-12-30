عاجل- تعطيل دراسة.. توجيه مهم من التنمية المحلية بشأن الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - شدد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على جميع المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التى ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





طقس سيئ وسقوط أمطار

جاء ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِى عدد من محافظات الجمهورية اليوم، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما وجه محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

تعطيل الدراسة

وأشار شعراوى إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتى الإسكندرية ومطروح نظراً لحالة الطقس غير المستقر، وتشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح، فيما تشهد باقى المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.

رفع حالة الطوارئ

وأكد الوزير، رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.