صحف القاهرة تبرز رسائل التهنئة للرئيس السيسى بالعام الجديد واجتماع الحكومة

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لأول مرة يخصص رئيس الدولة أسبوعا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالصعيد، بالإضافة إلى تقرير عن وضع كورونا، وعدد من الأخبار ذات الشأن المحلى.

وتحت عنوان "الرئيس السيسى يتلقى التهانى بمناسبة العام الميلادى الجديد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولى العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء، حتى يتحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، وجاء فى نص البرقية: "تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم... اسمحوا لى باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنين من الله أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والسلام، فى ظل قيادتكم الرشيدة متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح. حفظ الله مصر بلدا آمنا مطمئنا، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، وفيما يلى نص البرقية: "مع حلول العام الميلادى الجديد، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم، بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد". "سيادة الرئيس، إننا إذ نستقبل العام الميلادى الجديد، بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء، لنجدد العهد بكل ثقة واعتزاز فى دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية، التى أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.. سائلين المولى العلى القدير، أن يبارك جهود سيادتكم، وأن يسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار".

ففى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "مدبولى: لأول مرة يخصص رئيس أسبوعا لافتتاح مشروعات الصعيد"، ذكرت الصحيفة أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه فى بداية اجتماع المجلس أمس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولأعضاء الحكومة والشعب المصرى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، كما وجه التهنئة لجموع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.

وشدد دكتور مدبولى على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المحافظات مع تفعيل غرف الأزمات تحسبا لوقوع أية طوارئ خلال الاحتفال بالأعياد.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالأسبوع التاريخى الذى شهدته محافظات الصعيد، مشيرا إلى انه لأول مرة يخصص رئيس للدولة أسبوعا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالصعيد ووجه الشكر للرئيس السيسى الذى وضع ملف تنمية الصعيد وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل.

كما عبر عن امتنانه للرئيس السيسى، لحرصه على استكمال المشروع القومى العملاق "توشكى"، ووجه الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الشركات العاملة بالمشروع، مؤكدا أن استكمال المشروع يساهم فى توفير المنتجات الزراعية وفرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن مشروعات استصلاح الأراضى، تسهم فى تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة للأجيال القادمة.

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مدبولى: توفير اللقاحات خفض أعداد المترددين على مستشفيات العزل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن التوسع فى التطعيم، والجهود التى بذلتها الدولة فى الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة ل «كورونا»، أسهم فى خفض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعيا المواطنين إلى سرعة تلقى اللقاح، فى ضوء التيسيرات التى توفرها وزارة الصحة والسكان والتوسع فى مراكز التطعيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس الأربعاء، الذى استعرض فيه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذى للتطعيم، منوها بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة أولى، فيما بلغ إجمالى الجرعة الثانية 21،056،550 جرعة، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة التى تم التطعيم بها حتى الآن 55،662،624 جرعة، مشيرا إلى أن هناك نحو 64،335،246 جرعة متاحة.

وتحت عنوان "الحكومة تقر تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ثبوت عدم تعاطى المخدرات شرط لشغل الوظائف العامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من سجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت فى السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين السجلين.

وذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "عمال مصر يشيدون بالانطلاقة التاريخية فى عصر السيسى"، أن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أن مصر تعيش انطلاقة تنموية واسعة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لإقامة الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف المراغى، خلال مؤتمر صحفى أمس باتحاد العمال، لعرض رؤية الاتحاد فى العديد من الملفات، أننا كعمال نتابع ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة تغطى خريطة المشروعات التنمية فى كل المحافظات وعلى كل المستويات، والتى كان آخرها افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات فى صعيد مصر بتكلفة 1.1 تريليون جنيه لتطوير مدن وقرى الوجه القبلى، وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التى تواكب الدول المتقدمة وإعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكى.

وأوضح أن الرئيس افتتح أيضا عددا من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة فى صعيد مصر، مشيرا إلى أن مصر شهدت انطلاقة تاريخية غير مسبوقة، مؤكدا أن عمال مصر سيواصلون العمل من أجل تحقيق الأهداف والتصدى لكل المحاولات التى تستهدف الوطن.

وأشار المراغى إلى أنه خلال العام المقبل سيتم تعزيز العلاقات العمالية دوليا وعربيا، كما سيكون لاتحاد عمال مصر دور فاعل فى العلاقات الأفريقية فى ظل تولى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة القمة الـ21 لدول الكوميسا، منوها بأن العمال الأفارقة شركاء أساسيون فى تنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادى والتنموى.

وتحت عنوان "مصر تتقدم فى مؤشر التغطية الصحية الشاملة وتطور التجزئة العالمى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة المصرية تولى تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتماما كبيرا، حيث بدأت الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، بجانب التوسع فى إطلاق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحى فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تلك الجهود ساعدت فى تحسن أداء مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم مصر فى مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة والذى يتتبع أداء الدول فى تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 وحتى 2019، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولى، فى ديسمبر 2021. كما تقدم ترتيب مصر 19 مركزا فى مؤشر تطور التجزئة العالمى الصادر عن مؤسسة «كيرني» عام 2021، حيث حصلت على المركز الـ7 من بين 35 دولة ناشئة؛ مسجلة 52 نقطة، مقارنة بالمركز الـ26 من بين 30 دولة ناشئة عام 2019.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، وتحت عنوان "فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ أفكار ملهمة وتوصيات واقعية فى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان"، ذكرت "الجمهورية" أنإدارة منتدى شباب العالم أعلنت تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذى يعقد فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقد تقدم خمسة آلاف شاب وشابة بطلب المشاركة فى النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم. يعقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، من خلال جلسة خاصة تحت عنوان " تداعيات جائحة كوفيد-19 على إعمال الحق فى الصحة"، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ويأتى اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار فى فبراير 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، والذى عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كافة الأصعدة التى تتعلق بعملية التنمية البشرية فى مصر. بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

وتحت عنوان "حياة كريمة" تطلق قافلة طبية لأسوان..وندوة بقنا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت، أمس الأربعاء، قافلة طبية لأهالى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جامعة أسوان، وتحت رعاية الدكتور أشرف معبد، مدير عام المستشفيات بالجامعة وبحضور الدكتور محمد صلاح، منسق المؤسسة وعدد من المتطوعين الشباب.جاء ذلك استجابة لمطالب أهالى قرية غرب سهيل بحاجتهم إلى قوافل طبية متخصصة فى أمراض العيون، حيث تم على الفور تنسيق القافلة الطبية التخصصية للرمد أمس الأربعاء وتستمر لمدة يومين، وتوفر القافلة فرق الكشف المجانى من قبل أساتذة الرمد بمستشفى جامعة أسوان وكلية الطب لجميع الحالات، كما توفر الأدوية اللازمة وتقوم بتحويل الحالات إلى مستشفى الجامعة؛ لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانا.

كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة «حياة كريمة رقمية» بقرية حجازة قبلى بمركز قوص محافظة قنا تحت عنوان التثقيف الرقمى ونشر الوعى الرقمى حول (التحول الرقمى والرقمنة والشمول المالى ). وتضمنت الندوة التعريف بكيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية تطبيقية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومة من خلال الموقع الإلكترونى والتعريف بالأمن السيبرانى وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وتحت عنوان "إعادة تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» برئاسة مشيرة خطاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات.

ويتشكل المجلس من السفيرة مشيرة خطاب رئيسا، والسفير محمود كارم محمود نائبا للرئيس، وعضوية الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر‪،‬ وجورج إسحاق، والدكتور محمد سامح عمرو بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين مسعد، والدكتورة نهى على بكر، وعبد الجواد أحمد عبد الحميد، ورابحة فتحى شفيق، ونهاد أبوالقمصان، وهانى إبراهيم فهمى.كما يضم المجلس فى عضويته الدكتور ولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، ومحمد ممدوح جلال عبد الحليم، وعلاء شلبی، وعزت إبراهيم، ونهى طلعت عبدالقوى، ومحمود محمد سعد متولی بسیونی، وسميرة لوقا دانيال، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، وعصام الدين أحمد طه شيحة، ومحمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام محمد عباس خلیل، وسعيد عبدالحافظ سعید درویش، وإسماعيل عبدالرحمن محمد، والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

وتحت عنوان "مباحثات «مصرية- روسية» حول تطورات تنفيذ «الضبعة النووية»"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن نزيه النجارى، سفير مصر لدى موسكو، ناقش مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى «فاسيلى أوسماكوف»، التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية، وتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار، فضلا عن فرص التعاون المصرى الروسى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحرى والجوى.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى تستضيفه روسيا يونيو المقبل.وكانت مصر أعلنت فى 2015 توقيع اتفاق مع شركة «روس أتوم» الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 4800 ميجاوات، فيما تصل القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى لمصر من تنفيذ المشروع نحو 4 مليارات دولار.