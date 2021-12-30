/669244/أولى-حملات--زمزم-رئيس-الضواحى-الجديد-لإزالة-الاشغالات-ببورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين العميد محمد زمزم رئيساً جديداً لحى الضواحي خلفا عن أحمد قاسم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعلى الفور تابع العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى مساء اليوم أعمال الحملة الليلية لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بامتداد شارع المشير طنطاوي الواقع في نطاق الحي.

أولى حملات «زمزم» رئيس الضواحى الجديد لإزالة الاشغالات ببورسعيد

و قامت إدارة الاشغالات بالحي تحت إشراف هالة احمد ابو العز سكرتير الحى ومدير الإدارة بشن حمله ليلية لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بامتداد شارع المشير طنطاوي بالضواحى وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات .

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة و"الفتارين" غير المرخصة وعربات اليد على امتداد جانبى الشارع بدءاً من تقاطع شارع العبور وحتى تقاطع شارع مصطفى كامل مرورا بواجهة مناطق زمزم واستكمال زمزم والصفا وأمام الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية.

وشدد العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى بإستمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الاشغالات والتعديات لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى.

وفي سياق أخر تمت السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة مبارك دون وقوع خسائر بشرية حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع داخل وحده سكنيه بمنطقة مبارك بالضواحى دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالعمارة رقم 9 مدخل ا بمنطقه مساكن مبارك بالضواحى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الغاز والنجدة وغرفة عمليات الحى وتم فصل التيار الكهربائي والغاز لعدم انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة وتم السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أى إصابات ولكن تمكنت النيران من التهام الاثاث الموجود بغرفة الصالة.

وبالمعاينة المبدئية تبين بأن سبب إندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الصالة الرئيسيه بالشقة وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.