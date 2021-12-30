/669238/بالأعيرة-النارية-إصابة-اثنان-بمشاجرة-نتيجة-خلافات-الجيرة-في-سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج، بوجود مشاجرة نارية واصابات بدائرة المركز.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث مركز شرطه المراغة، والنقيب عبدالله ابوعقيل، والفريق المعاون لهم وتبين أنها بين كل من طرف أول "هشام ع ح " 43 عام عامل مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى فتحة دخول وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه " سامح ع ح م " 44 عام طباخ مصاباً بكسر بالقدم اليمنى ، و "محمد ح م "68 عام عامل، ونجله "محمود م ح م " 20 عام عامل .

وبين طرف ثان كل من" إيهاب م ف ع " 26 عام، أخصائي تحاليل، و"عصمت م ف ع " 39 عام، موظف، و"معتصم م ف ع "39 عام عامل، شقيقي الأول، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع و " 1" طلقة، وبحوزة الرابع من الطرف الأول بندقية خرطوش و"1 " طلقه، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع و "1 " طلقة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية و " 4 " طلقات.

تبادلا الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم واتهم الأول من الطرف الأول، و الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة لتولى التحقيقات.

ضبط راكب بحوزته تماثيل وعملات يشتبه في اثريتها بسوهاج

نجح ضباط مديرية امن سوهاج اليوم في القبض على راكب اثناء تواجده على محط سكة حديد سوهاج، وبحوزته اربع قطع يشتبه في اثريتها، وبعض العملات، داخل حقيبة سوداء.

قام رجال الشرطة بالقبض على المذكور وتبين أنه يدعى" ا. م.ع" 35 عام، عاطل، يقيم بدائرة قسم شرطة ثان في محافظة أسوان، وكان في طريقه من محافظة سوهاج إلى محافظة أسوان.

جدير بالذكر انه بتفتيش المذكور عُثر بحوزته على 4 تماثيل بأحجام مختلفة، يُشتبه في أثريتها و 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون.

وبحوزته ايضا 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون، و 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون، وقلادة عليها رسومات فرعونية يشتبه فى أثريتها، ومبلغ مالي وهاتف محمول عليه رسائل ومحادثات مع أشخاص بخصوص هذه المقتنيات، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.