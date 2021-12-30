/669239/تم-التعرف-علية-العثور-على-جثة-رجل-طافية-بنهر-النيل-في-سوهاج

عثر الاهالي على جثة لرجل في العقد السادس من العمر بكامل ملابسها دون اصابات ظاهرية، بنهر النيل بناحية شارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم ثان سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور قسم ثان سوهاج بوجود جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتم انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو "جمال م ا " 52عام مزارع، ويقيم دائرة مركز المنشاة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأفاد شقيقه المدعو "أحمد م ا " 50 عام سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناءسير شقيقه المذكور علي حافة نهر النيل انزلقت قدماه وسقط بـه ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع تلميذ صدمتة سيارة في سوهاج

صدمت سيارة نصف نقل تلميذ يبلغ من العمر 12 عام، يقطن بدائرة مركز سوهاج، وأصيب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالأذن وتم نقلة الي مستشفى سوهاج العام بقسم العظام وأثناء تقديم الاسعافات الاولية له توفى وتم ايداع الجثة بمستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – ساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين – مدير مباحث سوهاج، يفيد بوفاة تلميذ أثناء الاسعافات الاولية داخل مستشفى سوهاج العام نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بة بناحية مركز سوهاج.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وصول الطفل " احمد ع م س " 12 عام تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً بكسر إلى مستشفى سوهاج العام بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو "عماد م س" 41 عام عامل ويقيم بذات الناحية افاد بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية اصطدمت به سيارة نصف نقل قيادة المدعو "ناجح ع م ع " 41 عام سائق ويقيم دائرة مركز أخميم مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.