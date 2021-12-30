/669241/أمطار-ورعد-الأرصاد-تكشف-عن-طقس-اليوم-الخميس

شهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتتساقط اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 2.5الي 4 متر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 ، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10