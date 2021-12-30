/669242/تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفواكة-اليوم-الخميس

شهدت التعاملات الصباحية، من اليوم الخميس، في الأسواق الاستهلاكية ومجمعات البيع التابعة لوزارة التموين، انخفاض في بعض أسعار الخضروات والفواكة، حيث ينشر موقع "دوت الخليج" أسعار اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6 جنيه، وأما البصل فوصل سعره من1.5 إلى 3.5جنيه، وبلغ سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.

البامية سجلت سعر 13 جنيها للكيلو بارتفاع جنيهين، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيهاً للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه

أسعار الفاكهة

وصل سعر البرتقال بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

وتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها