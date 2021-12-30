/669245/النائب-مصطفي-سالم-يتقدم-بطلب-أحاطة-لعدم-تنفيذ-كوبري-الخذندارية-بطهطا

تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع كوبري يربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا رغم أهمية هذا المشروع لخدمة المواطنين والتيسير عليهم .

تحيا مصريرصد تفاصيل تقدم مصطفي سالم بطلب إخاطة بشأن كوبري الخزندراية

إنشاء كوبري الخزندارية

واوضح مصطفى سالم خلال طلب الإحاطة إلى أن قرية الخذندرية يقيم بها أكثر من 20 الف نسمة يتعرضون بشكل يومي لمخاطر عديدة ومتاعب دائمة بسبب استخدامهم لعبارة نهرية متكررة الاعطال والحوادث وعليها ازدحام شديد وتنقطع عنهم سبل الحياة بعد توقف العمل بها اخر النهار يوميا .

وأشار وكيل خطة النواب خلال طلب الإحاطة الى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة التخطيط لانشاء الكوبري في 13 نوفمبر 2018 ، وتم مخاطبة محافظة سوهاج عن طريق الوزارة في 4 يوليو 2019 بأنشاء الكوبري وادراجه ضمن مشروعات المكون المحلى لبرنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط خاطبت محافظة سوهاج أيضا بملحق فى 1 أغسطس 2019، وتم تجديد الطلب مرة اخري في 17 يونيه 2021.

كما خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة محافظة سوهاج في ذات الموضوع في 2 أغسطس 2021 لأعداد مقايسة تقديرية لإنشاء الكوبري تمهيدا لسرعة البدء في تنفيذه بخطة العام المالي الحالي .

ومن جانبها أفادت محافظة سوهاج فى ردها على وزارة التخطيط والمتابعة بأن المشروع من المشروعات التي لا يمولها برنامج تنمية الصعيد ولم تقوم بإعداد المقايسة و التصميمات اللازمة لذلك .

وخلال طلب الإحاطة المقدم أكد النائب مصطفى سالم على أهمية إدراج هذا المشروع الحيوي وتنفيذه عن طريق إحدى وزارات النقل أو التنمية المحلية او الري والموارد المالية للتيسير على المواطنين ومنعهم من التعرض للأخطار والمشقة والمتاعب وأعتبار المشروع شريان تنموي هام يخدم قطاع كبير من المواطنين بمراكز طهطا وجهينة، في ظل توجيهات و اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل محافظات الصعيد و جميع المواطنين بكل قري ونجوع مصر والسعي نحو توفير حياة كريمة لهم .