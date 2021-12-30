مسلسل بيمبو الحلقة 4.. احمد مالك يقع في حب لانا

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تأتي الحلقة الثالثة من مسلسل بيمبو والحلقة الرابعة من بيمبو لتستعرض جوانب شخصية أحمد مالك الذي يلعب دور البطولة وخلال الأحداث يرفض بيمبو أن يترك الجمهور يلتقط انفاسه فيورط نفسه بمشكلات أكثر وأزمات أكبر وأخطر في مسلسل بيبمو الحلقة 3 ومسلسل بيمبو الحلقة 4.

دوت الخليج

مسلسل بيمبو الحلقة 3

في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بيمبو نكتشف الجانب الاستقصائي في شخصية بيمبو الذي يلعب دورها احمد مالك، حتى أن جابر يصفه بطرافة في أحد المواقف على أنه "المحقق كرومبو"، وهذا لأن بيمبو يحاول بكل وسيلة ممكنة مساعدة لانا في العثور على صديقتها مريم، وفك طلاسم لغز مقتل سونيا أو انتحارها، فيجمع الدلائل من هنا وهناك، ويحاول ربط الأحداث ببعضها مستخدماً قدرته في رصد التفاصيل. وفي ظل هذا .

مسلسل بيمبو الحلقة الثالثة

مسلسل بيمبو الحلقة الثالثة نلمح مشاعر بيمبو تجاه لانا، فهو يغار عليها من سليم، ويغضب حين تقلل من قدره، ويسعد كثيرًا لدرجة أنه قد يرقص في الشارع حين يشعر باحتياجها له، ونرى بسهولة حبه لها في نظرات عينيه وفي كل ردود أفعاله.

مسلسل بيبمو الحلقة 4

مع نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل بيمبو، يجد الجمهور نفسه أمام مواجهة تساؤلات عدة عما سيواجهه بيمبو خلال الأحداث القادمة، وينتابه مزيج من المشاعر تجاهه بين إعجاب لمواقفه الإنسانية، وحب لاهتمامه بمن حوله.

الحلقة الرابعة من مسلسل بيمبو

الحلقة الرابعة من مسلسل بيمبو نجد أن جابر وبيمبو تتوطد صداقتهما فنرى جانب بيمبو الإنساني، وكيف أصبح يهتم لأمر جابر بعدما اكتسب ثقته. حتى أنه يعترف له لأول مرة بأنه لا يعلم شيء عن أمه، لم يراها ولا يعرفها.

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مسلسل بيمبو

مسلسل بيبمبو الذي تقع أحداثه في 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، يقدم حسن مالك دوراً مختلفاً عن أدواره السابقة وشخصية مركبة وأكثر تعقيداً، ويشاركه في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد مالك وهدى المفتي وويجز وعدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة.