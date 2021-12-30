/669206/رئيس-جامعة-سوهاج-يستقبل-لجنة-الإشراف-على-رسالة-دكتوراه-بقسم-جراحة-القلب-والصدر

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتور الحسينى جميل أستاذ جراحة القلب بجامعة الأزهر ورئيس جمعية جراحة القلب والصدر المصرية، والدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمكتبه بالحرم الجامعى القديم، بحضور كلا من الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى، والدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور عصام البدرى أستاذ مساعد جراحة القلب، والدكتور خالد عبدالعال أستاذ جراحة القلب.

وقال رئيس الجامعة، أن الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات بين الجامعات، وبحث أوجه التعاون العلمي لتبادل الخبرات فى المجال الطبي، مضيفا أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على المشاركة مع كافة المؤسسات، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة المواطنين داخل الإقليم وخارجه.

وأشار عبدالخالق، إلى أن قسم جراحة القلب والصدر تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 22 مليون جنيه منهم 16 مليوناً و500 ألف جنيه دعم من أحد البنوك، و 5 ملايين و500 ألف جنيه من الجامعة، لذلك يعد قسم جراحة القلب والصدر من أهم الأقسام بالمستشفى الجامعى، لاستقباله العديد من الحالات الحرجة، وامتلاكه نخبة من المختصيين المتميزين في جراحة القلب والصدر.

وأضاف الدكتور أيمن عبدالغفار، أن القسم يقدم عدداً من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر علي مستوي سوهاج والمحافظات الجنوبية.

جدير بالذكر أن الزيارة تضمنت إشراف الدكتور الحسيني جميل، والدكتور أحمد المنشاوي، على مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى زيارة المبنى الجديد للقسم.

مصرع تلميذ صدمته سيارة في سوهاج

صدمت سيارة نصف نقل تلميذ يبلغ من العمر 12 عام، يقطن بدائرة مركز سوهاج، وأصيب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالأذن وتم نقلة الي مستشفى سوهاج العام بقسم العظام وأثناء تقديم الاسعافات الاولية له توفى وتم ايداع الجثة بمستشفى سوهاج العام.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وصول الطفل " احمد ع م س " 12 عام تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً بكسر إلى مستشفى سوهاج العام بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو "عماد م س" 41 عام عامل ويقيم بذات الناحية افاد بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية اصطدمت به سيارة نصف نقل قيادة المدعو "ناجح ع م ع " 41 عام سائق ويقيم دائرة مركز أخميم مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.