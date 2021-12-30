الفيديو والصور.."كريمة" بائعة خضار منذ السادسة من عمرها.. سيدة بورسعيدية تكافح لتربية أبنائها ومساعدة زوجها

/669223/الفيديو-والصوركريمة-بائعة-خضار-منذ-السادسة-من-عمرها-سيدة-بورسعيدية-تكافح-لتربية-أبنائها-ومساعدة-زوجها

بالفيديو والصور..

قدمت الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لموقع "دوت الخليج" بثا مباشرا من محافظة بورسعيد ، لنموذجا مشرفا لمرأة بورسعيدية مكافحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نموذجا مشرفا لمرأة بورسعيدية مكافحة

تفاصيل اللقاء

وفي لقاء " دوت الخليج " معها قالت " كريمة السيد مرسي " تبلغ من ٣٠ عاما ، متزوجة ولديها ابن وابنة، تعمل بائعة خضروات منذ كان عمرها ٦ اعوام فكانت تساعد والدتها في بيع وتجهيز الخضار للتغلب علي ظروف المعيشة الصعبة.

وأضافت "كريمة" ، أنها تزوجت وهي في عمر ال ١٢ عام ، وانجبت ابنها وابنتها، وكانت تستمر في عملها وأصرت ان يكون لها دخلها الخاص لمساعدة والديها واخوتها لاسيما بعد تقدمهما في العمر، وتحاول ايضا مساندة زوجها ومساعدته في تربية ابنائهما .

وأشارت كريمة إلي أنها اعتادت علي تحمل المسئولية منذ صغرها سواء في حياتها العملية او الشخصية كربة منزل وام لطفلين يحتاجون وجودها، موضحة ان عملها يجعلها مساقلة ماديا وقوية وتستطيع توفير كل ما تحتاجه في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

اعداء النجاح

وأكدت أنها وجدت الدعم والتشجيع الكامل من والديها خاصة والدتها، ولكن هناك بعض من اعداء النجاح الذين يحاولون التقليل كن كونها امراة ناجحة لوجودها في السوق ورغم صغر سنها تحمل الخضراوات وتضعها دون الحاجة لمن يساعدهاو ولكنها اثبتت للجميع ان المراة تستطيع ان تنجح في اي عمل طالما حلال ولا يغضب الله.

وأوضحت بائعة الخضراوات أنها تبدأ يومها منذ الساعة السادسة صباحا ، تقوم بشراء الخضار من سوق الجملة ثم تبدأ في فتح المحل الموجود في مول الخضراوات والفاكهة الجديد الكائن بحي العرب ، وهو مملوك لصديق زوجها، وتقوم بتجهيز الخضراوات وبيعها خلال اليوم، واضافت ايضا لنشاكعا ببع الفطير "المشلتت" والعسل الاسود و "المش" الفلاحي، الي جانب بيع الخضراوات جاهزة للطبخ مباشرة مغسولة ومحضرة لتوفير الوقت والجهد علي ربة المنزل.

وعن امنياتها في العام الجديد ٢٠٢٢ م قالت انها تتمني تحقيق حلمها بان يكون لديها محل خاص ، وكأم تتمني أن تستطيع تربية أبنائها وتحقيق أحلامهم بأن تصبح ابنتها محامية وابنها محاسب.

ووجهت "كريمة" المرأة البورسعيدية المكافحة رسالة الي الشباب والفتيات الذين يعانون من البطالة بأنهم لابد لهم من المكافحة والسعي لتحقيق أحلامهم ، و عدم الاستسلام فمن الصعب تكوين الذات دون سعي واجتهاد، واصبح الحمل كبير علي الاباء الان فعلي الفتيات العمل بعد الانتهاء من مرحلة التعليم وشراء كل ما يلزم لجهاز زواجهن بدلا من التواكل ، فلم تكن البطالة والتقاعس عن العمل والاكتئاب حل لتقدم الانسان .

جدير بالذكر ان سوق الخضراوت والفاكهة الجديد ببورسعيد يعتبر ثاني الاسواق الحضارية بعد سوق الاسماك، والذي بني علي الطراز الاوروبي الخديث بواجهة زجاجية جميلة، يوجد في حي العرب والذي يضم أسواق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد ليكمل ثنائية أحدث الأسواق الحضارية في مصر .

ويعتبر البازار أول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكة والأنشطة المختلفة بطراز حديث علي مساحة ٢٤ ألف م.

ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالإضافة إلي ٤ بنوك و٨ مطاعم دورين.