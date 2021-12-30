القوى العاملة: تعيين 645  شابا منهم 4 «قادرون باختلاف» بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 645 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1470 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 870 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.





وقال وزير القوى العاملة إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 126 ألف جنيه لـ57 عامل غير منتظم، كرعاية اجتماعية، و46 ألفاً و876 جنيها رعاية صحية لـ 28 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 172 ألفا و876 جنيهاً لـ 85 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 230 منشآت "دورى نهارى" وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 57 منشأة، وإعادة التفتيش على 71 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقت 10 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 345 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدا 271 رخصة مزاولة مهنة لـ 271 عاملا.

أما فى مجال التدريب المهنى، فقد قامت المديرية بتخريج 37 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب المحمودية بأسوان، و14 متدربا ومتدربة على مهنة الطاقة الشمسية.