محافظ ومطران بورسعيد يفتتحان تطوير إحدى المبانى ذات التراث المعمارى

جدة - نرمين السيد - افتتح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة وترميم ڤيلا لوريس الأثرية إحدى المبانى المسجلة ذات التراث المعمارى المتميز فئة أ، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالتنسيق مع لجنة تراث بورسعيد، وتنفيذ المهندس مينا جرجس.





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