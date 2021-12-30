وزير الرى: نشر 300 بحث دولى خلال السنوات الثلاث الماضية

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن المركز القومى لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى وعدد البحوث العلمية المنشورة فى مجلات علمية دولية، الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً فى علوم المياه.





وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أنه ولتحقيق هذه الطفرة فقد تم تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، من خلال تحفيز الباحثين بالمركز على الاهتمام بنشر الأبحاث فى الدوريات العلمية عالية الجودة وليس التركيز فقط على أعداد الأبحاث المنشورة، حيث تم تنظيم مسابقات بحثية وتكريم الباحثين المتميزين بالمركز ومنح مكافآت النشر الدولى، وتحفيز شباب الباحثين للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات العريقة بالداخل والخارج، والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر.

وتابع: بالإضافة لقيام المركز بتنظيم العديد من الندوات مع جهات النشر الدولية مثل ELSEIVER، كما تم إدراج اسم المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة فى مبادرة التعليم العالى مع دار النشر الدولية Springer Nature والتى تغطى تكاليف النشر الدولى لباحثين فى المجالات المختلفة.

وأضاف أن هذا الاهتمام أثمر عن تقدم المركز فى مجال البحث العلمى فى تخصص أبحاث المياه، ونشر ما يزيد عن 300 بحث دولى يحمل اسم المركز خلال السنوات الثلاث الماضية منهم 104 أبحاث خلال عام 2021، وبناءاً على تصنيف مؤشر "CiteScore" بموقع SciVal لعام 2021 للمؤسسات العلمية فى العالم والذى يعتمد فى تقييمه على عدد البحوث المنشورة فى الدوريات العلمية عالية الجودة، فإن الباحثين بالمركز قاموا بنشر أعلى عدد أبحاث فى أفضل 25% من المجلات الدولية فى العالم بنسبة 53%، والتى تُعتبر نسبة عالية بالمقارنة بالجهات البحثية المصرية الأخرى، وهو ما يُعد نقطة تميز جديدة تضاف لسجل المركز البحثى ونجاح المركز فى تحقيق سياسته بالارتقاء بجودة النشر، الأمر الذى يُسهم فى رفع التصنيف الدولى للمركز عالمياً.

كما أكد أن المركز يتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجاز جديد لرفع التصنيف الدولى من خلال حزمة من الإجراءات أهمها تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية فى شهر سبتمبر الماضى والتى تهتم بالعمل على إنشاء بنية أساسية إلكترونية لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالمياً، والتواصل مع هيئات التصنيف الدولية العالمية للارتقاء بتصنيف المركز إلى المرتبة التى يستحقها إقليمياً ودولياً.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثى للوزارة، ويضم المركز (12) معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية، ويعد مؤسسة بحثية بارزة فى علوم الرى المختلفة، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.