القوى العاملة: تخريج 90 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والسباكة والكهرباء

جدة - نرمين السيد - خرجت مديرية القوى العاملة بالمنوفية 90 متدربا ومتدربة أنهوا تدريبهم بنجاح بالوحدة المتنقلة للتدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة والمديرية، وذلك بكفر عشما بمركز الشهداء بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة الشهداء، وذلك على مهن التفصيل والخياطة، والأعمال الكهربائية، وأعمال السباكة.





وقال على حامد الزقم مدير المديرية إن ذلك يأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما فى المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصرى.

وفى ختام الحفل قام مدير المديرية بتسليم المتدربين والمتدربات شهادات التخرج وإتمام التدريب، وذلك بحضور مجدى رياض رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء.

وأشار مدير المديرية إلى أنه حضر الحفل ممثلين عن أصحاب الأعمال ومصانع، "نيدل كرافت للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، و"تاون تيم للملابس الجاهزة"، و"جيزة للغزل والنسيج" بمدينة السادات، وقاموا بطرح العروض المتاحة للعمل لديهم والمزايا المتوفرة على المهن التى تم التدريب عليها وتراوحت المرتبات من 2000 جنيه حتى 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة، مع توفير مواصلات ذهابا وايابا، فضلا عن حضانة لأطفال العاملات على حساب الشركة.

وأبدى أصحاب المصانع استعدادهم فى استيعاب كافة الأعداد الراغبة فى العمل وتوفير المزايا والتسهيلات لهم تقديرا وتثمينا للدور الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى تدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأفضل الطرق والوسائل فى التدريب

حضر الحفل ممثلة صندوق تنمية المشروعات بمجلس المدينة لمساعدة الراغبين فى عمل مشاريع خاصة بهم عن طريق تقديم قروض ميسرة وبنسبة فائدة بسيطة وبإجراءات مبسطة تشجيعا للشباب الراغب فى افتتاح مشاريع جديدة.

كما حضر الحفل- الذى عقد بقاعة المؤتمرات بمقر مجلس مركز ومدينة الشهداء - إبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، ومصطفى كحلى مدير التدريب المهنى، وعلا الباز مدير التشغيل الداخلى، وأحمد عبدالقادر مدير إدارة عمل الشهداء، وايناس محيى مدير إدارة شؤون المرأة بمجلس مدينة الشهداء، وأمانى عبد المنعم مسئول المرأة والعلاقات بمجلس مدينة الشهداء.