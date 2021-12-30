وزيرة البيئة: تسليم 3 مدافن صحية جديدة بالأقصر وسوهاج والبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة، تسليم 3 مدافن صحية بمحافظات الأقصر وسوهاج والبحيرة، وذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التخلص الآمن من المخلفات، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخصيص مواقع لوضع الكسارات لتعظيم الاستفادة من تلك مخلفات.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أنه قد تم تسليم المدفن الصحى بمنطقة المدامود بمحافظة الأقصر والمقام على مساحة 5 فدان بطاقة استيعابية حوالى 59 ألف طن، كما تم تسليم المدفن الصحى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج على مساحة 5 أفدنة ليستوعب حوالى 46 ألف طن مرفوضات، إلى جانب تسليم المدفن الصحى بمركز بدر بمحافظة البحيرة على مساحة 10 أفدنة لخدمة المحافظة بطاقة استيعابية حوالى 156 ألف طن.

وفيما يخص مخلفات البناء والهدم، تم معاينة الموقع المقترح بمنطقة المدامود على مساحه 10 أفدنة والمجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه، ليتم وضع كسارة مخلفات البناء والهدم بمشتملاتها لإعادة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها فى إنتاج الانترلوك والبلاط والنيوجيرسى، بالإضافة إلى معاينة موقع ٱخر لوضع كسارة بدار السلام بمحافظة سوهاج مجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه ولمصنع تدوير المخلفات بالمحافظة، وتم التنسيق مع مسؤولى المحافظة للبدء فى إجراءات تخصيص الموقع، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بسوهاج، وستقوم لجنة مشتركة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى بإنهاء إجراءات استلام وتسليم المصنع.

وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سيساعد على الحد من تراكم المخلفات من خلال توفير المحطات الوسيطة لاستيعاب أكبر قدر من المخلفات المجمعة، تمهيدا للتعامل معها ومعالجتها وتدويرها، وزيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم فى الحد من غازات الاحتباس الحرارى، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.

وأضافت أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.