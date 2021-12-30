ثلوج ورياح وشبورة.. تحذيرات ونصائح مهمة من الأرصاد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكستر نيوز"، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من اليوم، بسبب وجود منخفض متعلق بطبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة، بسرعة 50 كيلومتر فى الساعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة.

وأوضحت منار، أن غدا ذروة حالة عدم الاستقرار فى حالة الطقس، وسط أمطار متوسطة إلى رعدية على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى الأحد المقبل.

ونصحت منار المسافرين على الطرق بالقيادة بحذر، واتباع كافة تعليمات رجال المرور، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

فى سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.