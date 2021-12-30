القوى العاملة : تسلم 25 متدربا ومتدربة شهادات اتمام التدريب بالوحدة...

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام حسام طلبة مدير مديرية القوى بمحافظة قنا، بتسليم شهادات إتمام التدريب من الوحدات المتنقلة لـ 25 متدربا بالمحافظة ،والذين تم تدريبهم على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة ،والتركيبات الكهربية،وذلك بحضور المهندس حافظ محمود رئيس مجلس مدينة فرشوط ، والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وشريف شحاتة ممثل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة .

وقال مدير المديرية: إن وزارة القوى العاملة توفر التدريب المجاني للشباب المصري بمراكز التدريب التابعة لها ووحدتها المتنقلة في القرى والنجوع على مستوى محافظات مصر لتمكين الشباب من التدريب على المهن التي يستطيع أن يدخل بها إلى سوق العمل أو يفتح مشروع خاص به ، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد استئناف العمل في مركز التدريب المهني بقفط وسيتم الإعلان عن بدء الدورات التدريبية بكامل طاقتها .

وأكد مدير المديرية دور وزارة القوى العاملة في تدريب ورعاية العمالة غير المنتظمة، موجها الشباب بالتواصل الدائم مع المديرية لتقديم مقترحاتهم وشكواهم ، مشيرا علي أنه سوف يتابع بنفسه تنفيذ متطلباتهم لتحقيق "حياة كريمة" للجميع دون تمييز أو تفرقة.

ومن جانبه وجه المهندس حافظ محمود رئيس مجلس مدينة فرشوط الشكر لمديرية القوى العاملة بقنا على دورها الفعال في خدمة شباب المحافظة والوصول بالتدريب في أماكن إقامتهم عن طريق وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة، والتي أطلقتها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مطالبا بالمزيد من الدورات لخدمة أكبر قدر من شباب المحافظة.

وفي نفس السياق استعرض شريف شحاته ممثل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة كيفية الحصول على القروض لإقامة المشاريع بفائدة محدودة ، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم دورة مدتها أسبوع لتوجيه الشباب لكيفية عمل مشروعات ناجحة وتسويق المنتجات.

وفي ختام الحفل كرم مدير المديرية بعض العاملين المتميزين في العمل بإعطائهم شهادات تقدير.