القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وأقباط مصر، وجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على مصر وشعبها العظيم.

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