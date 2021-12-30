/669240/أهم-مباريات-اليوم-مانشستر-يونايتد-يبحث-عن-الفوز-أمام-بيرنلي

يشهد اليوم الخميس على غياب العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلة والقارية، بغض النظر عن مباراة وحيده بالدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري بالقسم الثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تغيب منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة لاعبي الفراعنة في معسكر منتخب مصر، والذي يأتي بعد غد استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وبيرنلي، الساعة العاشرة والربع مساء.

الدوري المصري بالقسم الثاني:

أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، الساعة الثانية والنصف.

المنصورة والأولمبي، الساعة الثانية والنصف.

كفر الشيخ والزرقا، الساعة الثانية والنصف مساء.

حرس الحدود وبايونيرز، الساعة الثانية والنصف مساء.

سبورتنج ودكرنس، الساعة الثانية والنصف مساء.

صيد المحلة والمصري بالسلوم، الساعة الثانية والنصف مساء.

المجد السكندري والرجاء، الساعة الثانية والنصف مساء.

ألعاب دمنهور والحمام، الساعة الثانية والنصف مساء.

كارلوس كيروش

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

يأتي غياب العديد من نجوم الكرة المصرية عن قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا 2021، والتي يأتي على رأسها صانع ألعاب النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، وطارق حامد لاعب خط وسط الدفاع بنادي الزمالك.

جاءت مهند لاشين لاعب خط وسط المقاولون العرب، على حساب طارق حامد، في خط الوسطن بعد تألق لاشين مع فريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس العرب 2021 والتي احتضنتها الأراضي العربية.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي